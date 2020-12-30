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  30 декабря 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 78 новых случаев коронавируса. Всего 76 985

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 29 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 985 (+78).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в семи регионах страны.

За сутки умер 1 больной коронавирусом, а число летальных исходов от коронавируса достигло 614.

За день вылечено 163 пациента, всего выздоровели 74 789 человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 1582 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 165 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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