За сутки в Узбекистане выявили 78 новых случаев коронавируса. Всего 76 985

- Узбекистан, общество
- 11:08, 30 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 29 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 985 (+78).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в семи регионах страны.
За сутки умер 1 больной коронавирусом, а число летальных исходов от коронавируса достигло 614.
За день вылечено 163 пациента, всего выздоровели 74 789 человек, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 1582 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 165 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.