Сегодня начнется благотворительный концерт звезд монгольских народностей

CentralAsia (MNG) - Благотворительный телеконцерт звезд монгольских народностей по сбору средств для детей при поддержке волонтерской организации «Фонд для детей» начнется сегодня в 18:00 по местному времени. Телеконцерт будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах MNB, UBS, V Television, TV5 Mongolia, TV9 Mongolia, ETV HD, NTV, C1 Television, TV8 Mongolia, Star TV Mongolia, Edutainment TV, SBN tv и TMTV.

Знаменитости монгольских народностей из Монголии, Внутренней Монголии и Калмыкии присоединяются к телеконцерт «Монгольская культура — монгольское дитя», а строительство Центральной детской библиотеки и Театра кукол начнется со сбора пожертвований от общественности.

В прошлом веке супруга Юмжаагийна Цэдэнбала Анастасия Цэдэнбал Филатова посвятила свою жизнь будущему монгольского народа и детей и основала в 1972 году «Фонд для детей». И этот фонд построил ряд детских садов, школ, больниц, детских летних лагерей и свадебных залов в городской и сельской местности.

По инициативе Министерства культуры Монголии «Фонд для детей» возобновил свою деятельность и собирает открытые пожертвования на https://childrensfund.mn/donate.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения