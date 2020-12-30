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  30 декабря 2020
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Сегодня начнется благотворительный концерт звезд монгольских народностей

CentralAsia (MNG) -  Благотворительный телеконцерт звезд монгольских народностей по сбору средств для детей при поддержке волонтерской организации «Фонд для детей» начнется сегодня в 18:00 по местному времени. Телеконцерт будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах MNB, UBS, V Television, TV5 Mongolia, TV9 Mongolia, ETV HD, NTV, C1 Television, TV8 Mongolia, Star TV Mongolia, Edutainment TV, SBN tv и TMTV.

Знаменитости монгольских народностей из Монголии, Внутренней Монголии и Калмыкии присоединяются к телеконцерт «Монгольская культура — монгольское дитя», а строительство Центральной детской библиотеки и Театра кукол начнется со сбора пожертвований от общественности.

В прошлом веке супруга Юмжаагийна Цэдэнбала Анастасия Цэдэнбал Филатова посвятила свою жизнь будущему монгольского народа и детей и основала в 1972 году «Фонд для детей». И этот фонд построил ряд детских садов, школ, больниц, детских летних лагерей и свадебных залов в городской и сельской местности.

По инициативе Министерства культуры Монголии «Фонд для детей» возобновил свою деятельность и собирает открытые пожертвования на https://childrensfund.mn/donate.

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