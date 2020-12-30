США выделяют $2,6 млн на поддержку медицинских кислородных систем для борьбы с COVID-19 в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Посольство США в Душанбе посредством недавно организованной миссии Агентства США по международному развитию в Таджикистане (USAID) передало Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана первую партию оборудования в рамках программы кислородной поддержки стоимостью 2,6 млн долларов на обеспечение медицинским кислородом пациентов с COVID-19 в Таджикистане. Об этом сообщает посольство США в РТ.

Программа кислородной поддержки — это продолжение ранее уже оказанной правительством США Таджикистану помощи в борьбе с COVID-19 стоимостью около 5 миллионов долларов.

Исполняющий обязанности директора USAID в Таджикистане Кит Симмонс передал 200 медицинских кислородных баллонов первому заместителю Министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафуру Мухсинзода на официальной церемонии 29 декабря (НА ФОТО). Таджикистан входит в число 11 стран, которые получают помощь в виде кислородного оборудования от правительства США на общую сумму 18 миллионов долларов.

«Мы дорожим нашим партнерством с таджикским народом и будем продолжать сотрудничество с правительством Таджикистана в борьбе с пандемией COVID-19», - сказал посол США Джон Марк Поммершайм.

Терапия кислородом является жизненно важным лечением для людей, инфицированных COVID-19. В дополнение к кислородным баллонам, в следующем году посольство США предоставит три современные кислородообразующие станции для установки в лечебных учреждениях Таджикистана.

С начала пандемии COVID-19, правительство США предоставило помощь в размере свыше 7,5 миллионов долларов на улучшение обеспечения кислородом, улучшение работы медицинских лабораторий, создание возможностей трудоустройства людей, оставшихся без работы, оказание продовольственной поддержки наиболее уязвимым слоям населения и многое другое.

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