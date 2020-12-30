Все началось ровно год назад. Какие события человечество пережило в 2020 году?

Сотрудники в защитных костюмах перевозят тело умершего в китайском городе Ухань во время вспышки коронавируса. 16 февраля 2020 года // EPA-EFE

CentralAsia (CA) - Незабываемый 2020 год, который наверняка войдет в историю, наконец подходит к концу. Самым главным событием уходящего года стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Давайте вспомним, как прошел 2020-год — год с коронавирусом.



По официальным данным, вспышка коронавируса произошла еще в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 января 2020 года Китай уже сообщил о первом умершем от вируса. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а пандемия была объявлена только 11 марта, когда вирус уже охватил несколько стран.



На 31 декабря 2020 года по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявлен у более 82 млн человек в 191 стране и территории всего мира. Также пандемия забрала жизни 1,8 млн человек.



Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Поскольку в ходе расшифровки генома коронавируса в нем были обнаружены составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов, то предполагалось, что на пространстве Уханьского рынка морепродуктов произошла встреча летучих мышей и панголинов, создавшая условия для рекомбинации коронавирусов этих животных. Впервые версия появилась в заявлении городских властей Уханя 31 декабря 2019 года, на следующий день после того, как за выяснение происхождения нового вируса взялось руководство Уханьского института вирусологии. Согласно муниципальным отчетам, летучие мыши никогда не продавались на местном рынке, а панголины занесены в Красную книгу. Посол КНР в России утверждает, что коронавирус был завезен на рынок неким инфицированным человеком, после чего вспыхнула эпидемия.

(Ухань во время карантина)

30 декабря 2019 года власти Уханя направили в Уханьский институт вирусологии запрос — провести проверку на предмет того, не было ли в УИВ неправильного обращения с экспериментальными материалами. 31 декабря Ши Чжэнли начала проверку своей лаборатории на предмет возможной утечки из нее коронавируса. 6 февраля профессор Ботао Сяо опубликовал статью, в которой высказал версию о возможном происхождении нового коронавируса в УИВ. 7 февраля Ши Чжэнли заявила, что коронавирус не имеет отношения к ее лаборатории.



Утверждается, что 30 декабря 2019 года офтальмолог Ли Вэньлян первым сообщил о новом вирусе, аналогичном вирусу SARS, в беседе выпускников медицинского факультета Уханьского университета в чате WeChat, после чего был вызван в полицию и строго предупрежден о недопустимости распространения слухов.



Первый случай за пределами Китая стал известен 13 января. Это была 61-летняя женщина, которая прилетела из Уханя 8 января в Бангкок. К 18 января количество случаев за пределами Китая увеличилось до трех случаев (два в Таиланде, один в Японии).



В феврале этого года коронавирус начал быстро распространяться по разным странам. 19-20 марта в континентальном Китае не было зарегистрировано новых случаев заражения (хотя и были выявлены инфицированные, прибывшие из-за рубежа). 25 марта китайские власти сняли карантин в провинции Хубэй. С 28 марта возобновило работу метро в Ухане. 29 марта китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране.



После того, как ВОЗ объявила коронавирус пандемией, центром распространения вируса стала Европа, особенно пострадала Италия. По состоянию на 16 марта общее число заразившихся за пределами Китая превысило число инфицированных в самом Китае.



(стационар в Италии)

Летом наступила новая волна коронавируса. Ежедневно страны регистрировали тысячи новых зараженных, умирали сотни. В июле особенно пандемия поразила страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. В свою очередь власти Таджикистана о первом зараженном сообщили лишь 30 апреля. Согласно официальным данным, в Туркменистане «случаи заражения COVID-19 до сих пор не выявлены».

Кроме человеческих жертв, пандемия нанесла огромный ущерб глобальной экономике, Китай стал единственной крупной экономикой, добившейся положительной динамики восстановления и роста на конец 2020 года.

Помимо коронавируса, 2020 год был насыщен и на другие события. В 2019 году в Австралии начались лесные пожары, по официальным данным, полностью они были потушены только в мае 2020 года. За это время погибли более двадцати человек, 6 числятся в списке пропавших без вести. Оценки погибших животных разнятся от 400 млн до 1,25 млрд особей (в том числе коал), и это только млекопитающих, птиц и рептилий, то есть не считая земноводных, насекомых и других беспозвоночных. Также сгорело около 200 жилых домов. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Со времени начала пожаров, по оценкам специалистов, огонь выжег территории, превышающие 20 млн га.

Считается, что лесные пожары сезона 2019-2020 годов стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений.

В конце мая США охватили беспорядки, которые вспыхнули как реакция на гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда . Полицейский задушил его во время задержания, почти девять минут прижимая шею мужчины коленом к асфальту. Протесты быстро распространились по стране, сопровождаясь вспышками насилия и мародерством. В июне они прошли более в чем 2 000 городов в 60 странах мира. А антирасистское движение Black Lives Matter, в рамках которого проходили протесты, стало крупнейшим в американской истории: на пике июньских акций в них приняли участие от 15 до 26 млн американцев.



(погибший от рук полицейских Джордж Флойд)

Несмотря на пандемию, и мировая политика шла своим ходом. В разных странах мира состоялись выборы, происходили референдумы, перевороты и протесты. Одним из запоминающихся политических событий года стали президентские выборы в Беларуси и США.



Президентские выборы в Беларуси были назначены на 9 августа 2020 года. По данным ЦИК республики, среди 5 кандидатов на пост главы государства победу одержал бессменный президент страны — Александр Лукашенко.



После предварительных результатов голосования сторонники оппозиции начали выходить на демонстративные акции. Эти акции устраиваются и по сей день.



(протестующие в Минске)

Протестующие обвиняют власти в фальсификации итогов выборов в пользу действующего президента. В начале протестов силовики применяли против участников акций слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. 9 августа было задержано около 3 тыс. человек, 10 августа — более 2 тыс., 11 августа — около 1 тыс., 12 августа — около 700.



За первую неделю протестов два человека погибли и более двухсот было ранено. Позднее еще один человек умер в городе Брест.



На белорусских предприятиях прошли забастовки с требованиями прекратить пытки в отношении задержанных, привлечь виновных к ответственности и провести честные выборы.

В США же всеобщие выборы прошли 3 ноября. Главным соперником действующего президента страны стал бывший вице-президент и сенатор Джо Байден из Демократической партии. В результате голосования демократ получил 306 голосов, из необходимых 270, а Дональд Трамп — 232 голоса.

7 ноября телеканалы CNN, NBC, Fox News и агентство Associated Press объявили о победе Байдена в Пенсильвании. После этого они объявили, что Джо Байден одержал победу на выборах, обеспечив себе 273 голоса в коллегии выборщиков. А официально Байден был избран президентом 14 декабря на заседании коллегии выборщиков, сформированной по итогам всенародного голосования, официальное объявление итогов выборов состоится 6 января 2021 года на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Инаугурация нового президента назначена на 20 января 2021 года.



В свою очередь Дональд Трамп не признает свое поражение и заявил о случаях нарушений на выборах, повлиявших на подсчет голосов, и о намерении оспорить их результаты в суде. Команда юристов Трампа подала многочисленные иски в суды различных штатов, где победил Байден, однако по состоянию на 22 декабря отменить результаты выборов ни в одном из них не удалось.

Одним из печальных событий 2020 года стал взрыв в бейрутском порту в Ливане 4 августа. Взрыв разрушил целые районы , погибли около 200 человек, пострадали несколько тысячи человек, без крыши над головой остались почти 300 тыс.



Всего прогремело два взрыва; во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна «Rhosus» и с 2013 года хранившейся в портовой зоне.



Первый, меньший взрыв породил облако серого дыма над пламенем и мерцающие огни, похожие на фейерверк. Второй взрыв сотряс центральный Бейрут и поднял грибовидное облако пыли и рыжего дыма в воздух; произошёл примерно в 18:08:18 по местному времени и породил сейсмическую волну магнитудой 3,3. Второй взрыв был зафиксирован на видеозаписях множеством очевидцев, так как первый взрыв привлек внимание к этому месту. Его сопровождала мощная ударная волна с образованием за фронтом, в области пониженного давления белой куполообразной зоны конденсации (облака Вильсона), и нанесшая основные повреждения вне порта.



Сразу после инцидента власти страны ввели чрезвычайное положение на две недели, позже режим был продлен еще. Через два дня в стране началась волна протестов. По словам тогдашнего премьер-министра Ливана Хассана Диаба, взрыв произошел из-за коррупции. Позже на фоне протестов правительство ушло в отставку.

Через две недели, а именно 20 августа СМИ сообщили об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального . Согласно заявлению Федерального правительства Германии, со ссылкой на исследования, проведенные спецлабораторией Бундесвера, Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Так, утром 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный в бессознательном состоянии был доставлен в отделение токсикореанимации городской клинической больницы №1 города Омск, где его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Два дня спустя Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. 7 сентября немецкая клиника сообщила, что Навального вывели из искусственной комы и он начал реагировать на речь, а 14 сентября — что он отключен от аппарата ИВЛ и может ненадолго вставать с постели. 22 сентября Навальный был выписан из «Шарите». Он проходит реабилитацию в Германии, после окончания которой намерен вернуться в Россию.

С началом осени, в конце сентября начался Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября в Нагорно-Карабахской республике возобновились военные действия , по итогам которых Азербайджан вернул значительную часть ранее потерянных территорий.

Лидеры России, США и Франции призывали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Стороны несколько раз заключали соглашение о прекращении боевых действий, но эти соглашения быстро нарушались, стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.



Затем 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение о прекращении вооруженного конфликта в Карабахе.



В регион были введены российские миротворцы, а Армения обязалась вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».



После совместного соглашения в Армении начались народные волнения, по сей день сторонники оппозиции требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. А президент Азербайджана провел в Баку парад Победы, где почетным гостем стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Перспективы следующего года пока что очень туманны. Многие хотят верить, что с наступлением нового 2021 года, мир изменится, забудутся все негативные события предыдущего года, особенно коронавирус. Но несмотря на то, что фармацевтические гиганты ведут разработки более 200 потенциальных вакцин, с наступлением 2021 года COVID-19 сам по себе не исчезнет. Человечество продолжит борьбу с ним с двойной силой.



На конец 2020 года испытания вакцин от коронавируса на людях начались для 52 препаратов. В настоящий момент семь вакцин-кандидатов проходят фазу III клинических испытаний. В конце февраля 2020 года Всемирная организация здравоохранения заявила о надежде на то, что вакцина против COVID-19, станет доступна через 18 месяцев. Создание вакцины осложняется постоянной мутацией вируса. Ее эффективность зависит от способности вызывать иммунный ответ в организме человека.