Десять тенденций 2021 года, на которые стоит обратить внимание

// РИА Новости/Евгений Одиноков

CentralAsia (CA) - Число 21 связано с удачей, риском, шансами, смелыми действиями и ставками в игре. Это количество точек на стандартном кубике и количество шиллингов в одной гинее, а также количество крупных ставок на скачках. Это минимальный возраст, по достижении которого вы получаете право войти в казино в Америке, а также название целой семьи карточных игр, включая «Черного джека», игры, популярной среди заядлых картежников.



Самое главное в 2021 году — это возможность взять под контроль пандемию коронавируса. Но пока что существует множество рисков для здоровья, экономической жизнеспособности и социальной стабильности.



Британский журнал The Economist предлагает десять трендов, на которые стоит обратить внимание в наступающем году.



1. Борьба за вакцины



Когда первые вакцины появятся в достаточном количестве, фокус сместится и будет направлен уже не на героические усилия по разработке препарата. Теперь все внимание будет на столь же трудной задаче по его дистрибуции. Дипломатия в области вакцины будет сопровождать битвы внутри стран и между ними по поводу того, кто должен получить вакцину и когда. А вот и джокер в этой игре: какой процент людей откажутся от вакцинации, когда она будет им предложена?

2. Неравномерное экономическое восстановление



Экономики будут восстанавливаться после периода пандемии, однако это восстановление будет проходить по-разному — время от времени локальные вспышки будут все же повторяться. И они будут сопровождаться запретами. Можно ожидать, что правительства откажутся от попытки держать компании на аппарате искусственного поддержания их жизнедеятельности. Вместо этого правительства перейдут к оказанию адресной помощи людям, потерявшим свою работу. Разрыв между сильными и слабыми фирмами еще больше увеличится.



3. Попытки восстановить мировой порядок



В какой степени Джо Байден, став новым хозяином Белого дома, сможет восстановить основанный на правилах мировой порядок? Этот порядок был основан на западных правилах, и теперь он разрушается. Парижское Соглашение по климату и ядерная сделка с Ираном — вот очевидные возможности для первых шагов. Однако это разрушение началось еще до Дональда Трампа, и оно переживет его президентство.



4. Рост напряженности в американо-китайских отношениях



Не стоит ожидать того, что Байден остановит торговую войну с Китаем. Вместо этого, он захочет улучшить отношения с союзниками для того, чтобы вести ее более эффективно. Многие страны Африки и Юго-Восточной Азии делают все для того, чтобы остаться в стороне от этого конфликта. Но рост напряженности не предвещает ничего хорошего.



5. Компании находятся на линии фронта



Помимо дипломатии и военного противостояния, борьба между компаниями является одним фронтом в конфликте между Соединенными Штатами и Китаем. И речь тут идет не только о таких признанных гигантах, как «Huawei » и «TikTok», поскольку весь бизнес все больше становится геополитическим полем боя. Помимо давления сверху, владельцы бизнеса также сталкиваются с давлением снизу, поскольку сотрудники и потребители требуют, чтобы они заняли соответствующую позицию по вопросу об изменении климата и социальной справедливости. А это как раз те области, которые политики просто бросили на произвол судьбы.



6. Ускорения всех сторон жизни в результате использования высоких технологий



В 2020 году пандемия коронавируса ускорила принятие многих вариантов связанного с высокими технологиями поведения — от видеоконференций и онлайнового шоппинга до удаленной работы и дистанционного обучения. В 2021 году станет более ясно, сохранятся или сократятся масштабы этих изменений.



7. Менее свободный мир



Туризм сократится и изменит свою форму, и при этом больший акцент будет сделан на внутренний туризм — поездки граждан внутри их собственных стран. Авиакомпании, гостиничные сети и производители самолетов столкнутся с серьезными трудностями, и то же самое относится к университетам, которые сильно зависят от иностранных студентов. Культурные обмены тоже пострадают.



8. Возможности в области изменения климата



Лучом надежды в период кризиса можно считать возможность повлиять на изменение климата, поскольку правительства вкладывают средства в планы по зеленому восстановлению экономики, которые предусматривают создание рабочих мест и сокращение вредных выбросов. Еще один вопрос: насколько амбициозными будут обещания правительств на конференции ООН по климату, которая была отложена в 2020-м году и перенесена на 2021-й год?



9. Год «дежавю», год чего-то уже виденного



Это еще один пример того, как грядущий год, во многих отношениях, может быть воспринят как вторая попытка 2020 года, поскольку Олимпийские Игры в Токио, «Экспо» в Дубае, а также множество других политических и коммерческих встреч были отложены. Будет сделано все возможное, чтобы они открылись через год после первоначально запланированного срока. Но не всем удастся это сделать.



10. Сигнал к пробуждению относительно других рисков



Ученые и аналитики, многие из которых давно уже лет предупреждают об опасности пандемии, попытаются использовать узкое окно возможностей и заставить политиков более серьезно относиться к другим рискам, которым не было уделено должного внимания, включая устойчивость к антибиотикам и ядерный терроризм.



Наступающий год обещает быть особенно непредсказуемым, с учетом одновременного воздействия таких факторов, как пандемия коронавируса, не равномерное во всех странах экономическое восстановление и норовистая геополитика. Мы надеемся на то, что наступающий год улучшит шансы, и человечество сможет избежать рисков, а также воспользоваться появившимися возможностями, заключает автор статьи.