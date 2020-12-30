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  30 декабря 2020
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В трех областях Узбекистана построят солнечные электростанции

CentralAsia (UZ) -  Министерство энергетики Узбекистана объявило о начале третьего проекта по строительству солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) на основе государственно-частного партнерства «Scaling Solar 3».

Планируется, что в рамках третьего проекта «Scaling Solar 3» будут построены три ФЭС общей мощностью 500 МВт, инвесторы которых будут выявлены в результате их участия в тендере.

Начало третьего проекта запланировано на февраль 2021 года. Строительство ФЭС намечено в Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях.

18 октября 2019 в тендере по строительству ФЭС мощностью 100 МВт в Навоинской области в рамках «Scaling Solar 1» выиграла компания Masdar (ОАЭ), с учетом положительного результата между Правительством Республики Узбекистан и Международной финансовой корпорацией подписано соглашение по привлечению консультационных услуг и увеличение мощности по проекту Scaling Solar до 1000 МВт солнечных ФЭС.

В результате данного соглашения в начале 2020 года был объявлен тендер на строительство 2-х ФЭС проекта «Scaling Solar 2» в Самаркандской и Жиззакской областях с общей мощностью 400 МВт. По данным проектам в настоящее время проводятся тендерные торги.

Узбекистан в ближайшие 10 лет запланировал выработку до 5 ГВт рентабельной и экологически чистой солнечной энергии. Стратегия нацелена на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию и реализуется в рамках Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы.

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