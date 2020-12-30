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  30 декабря 2020
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Новый штамм коронавируса выявлен в США и ОАЭ

CentralAsia (CA) -  Новая мутация коронавируса из Великобритании зафиксирована в США и Объединенных Арабских Эмиратах.

Новый штамм в США обнаружен у пациента в штате Колорадо. Отмечается, что заболевший мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, судя его по документам, не покидал США. Это теоретически может означать, что он заразился от кого-то, кто посещал одну из стран, где распространяется новая разновидность вируса. Сейчас этот человек находится в самоизоляции, медики пытаются установить, с кем он контактировал.

По словам представителя правительства эмиратов Омара Абдеррахман аль-Хаммади, на территории ОАЭ подтверждено несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран.

Новый британский штамм коронавируса был выявлен в середине декабря. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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