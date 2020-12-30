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  30 декабря 2020
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Компания «Узавтосаноат» намерена перейти только на производство электромобилей

CentralAsia (UZ) -  Компанию «Узавтосаноат» планируется перевести на производство исключительно легковых автомобилей и мототранспортных средств с электродвигателями, отмечается в постановлении Кабмина.

По данным местных СМИ, до 1 февраля следующего года «Узавтосаноат» поручено разработать проект концепции, включая информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях, предоставляемых государством. Помимо того, компании необходимо привлечь консалтинговые компании и иностранных экспертов.

Минфину поручено в течение двух месяцев разработать «Дорожную карту» по установке зарядных станций (терминалов) для электромобилей.

Ранее сообщалось, что в Коканде стартовало строительство завода по сборке электромобилей. Также отмечалось, что в республике могут производить электромобили Bentley. «Узавтосаноат» провел переговоры с британской компанией Bentley о выпуске новых электромобилей с 2021 года.

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