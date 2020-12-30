Компания «Узавтосаноат» намерена перейти только на производство электромобилей

- Узбекистан, новости компаний
- 12:43, 30 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Компанию «Узавтосаноат» планируется перевести на производство исключительно легковых автомобилей и мототранспортных средств с электродвигателями, отмечается в постановлении Кабмина.
По данным местных СМИ, до 1 февраля следующего года «Узавтосаноат» поручено разработать проект концепции, включая информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях, предоставляемых государством. Помимо того, компании необходимо привлечь консалтинговые компании и иностранных экспертов.
Минфину поручено в течение двух месяцев разработать «Дорожную карту» по установке зарядных станций (терминалов) для электромобилей.
Ранее сообщалось, что в Коканде стартовало строительство завода по сборке электромобилей. Также отмечалось, что в республике могут производить электромобили Bentley. «Узавтосаноат» провел переговоры с британской компанией Bentley о выпуске новых электромобилей с 2021 года.