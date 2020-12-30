Китайская вакцина Sinopharm от коронавируса показала 80-процентную эффективность – СМИ

CentralAsia (CA) - Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией Sinopharm, в ходе испытаний показала 79,34 процента эффективности, сообщает 30 декабря китайское Scmp со ссылкой на заявление подразделения компании – Пекинский институт биологических продуктов.

По информации компании, вакцина, выдаваемая курсом в две дозы, оказалась безопасной для испытуемых. Sinopharm также подала заявление в надзорные органы КНР для ее официального одобрения. Однако, отмечает издание, компания предоставила мало данных об испытаниях препарата: так, неясно, на каком числе людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, или какие именно данные анализировались.

Клинические испытания вакцины проводятся в разных странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину. Кроме этого, напоминает «South Сhina Morning Post», вакцина Sinopharm в числе прочих препаратов уже используется в Китае в рамках программы их экстренного применения, начатой в июле 2020 года.

Ранее, отмечает газета, ОАЭ стали первой страной, официально одобрившей использование вакцины от Sinopharm: 9 декабря органы здравоохранения ОАЭ сообщили, что препарат в ходе испытаний доказал эффективность в 86 процентов. Также эта вакцина одобрена властями Бахрейна.