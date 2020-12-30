Good Neighbors передала Минздраву Монголии 4600 средств индивидуальной защиты

CentralAsia (MNG) - МНПО Good Neighbors предоставила Министерству здравоохранения Монголии 4600 средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 115 000 000 тугриков (около $40 350) для поддержки медицинских работников и медицинского персонала, работающих на передовой линии против коронавируса.

При поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), МНПО Good Neighbours и НПО Green Asia реализовали проект реагирования на пандемию COVID-19 и повышения устойчивости, и в общей сложности 98 000 долларов было пожертвовано на расширение доступа к необходимой защитной одежде и оборудованию для больницам и медицинских работников.

Кроме того, 7000 домохозяйств в 7 целевых районах Улан-Батора были обеспечены необходимой продовольственной и гигиенической помощью для преодоления пандемии COVID-19, и в рамках проекта были реализованы соответствующие мероприятия по повышению осведомленности о предотвращении домашнего насилия и защите прав детей.

GoodNeighbors International — это международная гуманитарная организация, занимающаяся вопросами развития. Она добилась больших успехов в выполнении своей миссии, обеспечивая людей во всем мире лучшим качеством жизни с момента своего основания в Корее в 1991 году.









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