Видео — Роботы Boston Dynamics станцевали в честь Нового года

CentralAsia (CA) - Американская инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике Boston Dynamics опубликовала танец своих роботов под хит шестидесятых годов Do You Love Me в честь Нового года.



На видео танцуют два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle Их движения очень напоминают людей и животных.



Роботы двигаются под песню Do You Love Me в исполнении группы The Contours — она была записана в 1962 году и вновь стала популярной в конце 1980-х благодаря фильму «Грязные танцы».