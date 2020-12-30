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  30 декабря 2020
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Видео — Роботы Boston Dynamics станцевали в честь Нового года

CentralAsia (CA) -  Американская инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике Boston Dynamics опубликовала танец своих роботов под хит шестидесятых годов Do You Love Me в честь Нового года.

На видео танцуют два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle Их движения очень напоминают людей и животных.

Роботы двигаются под песню Do You Love Me в исполнении группы The Contours — она была записана в 1962 году и вновь стала популярной в конце 1980-х благодаря фильму «Грязные танцы».

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