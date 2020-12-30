Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном

CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.

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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.