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  30 декабря 2020
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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.
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