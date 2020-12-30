Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном

- Таджикистан, общество
- 14:01, 30 декабря 2020
- Просмотров: 162
CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения