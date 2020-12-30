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  30 декабря 2020
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За сутки в России коронавирус выявлен у 26,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано 26 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 3 970 (15%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 131 550 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 90,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 395 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 663 398 человек.

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