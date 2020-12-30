Число жертв коронавируса в России превысило 56 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 599 человек, следует из данных оперативного штаба.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 78 и Москве — 72.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 56 426 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,1 млн человек, из них выздоровели 2,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 663 398 пациентов.