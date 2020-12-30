В Туркменистане массово вакцинируют население от гриппа, заболевших увольняют, - СМИ

CentralAsia (TM) - Госучреждения Туркменистана требуют от своих сотрудников подтверждения наличия прививки от гриппа. В противном случае работникам грозит увольнение. В это время медработники обходят жилые дома агитируя население за прививки против гриппа.

Это происходит на фоне массовой заболеваемости с симптомами COVID-19, наличие которого власти страны не признают, но обязывают население сдавать тесты.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде, ряд столичных предприятий требует от своих сотрудников вакцинации от гриппа, а также документального подтверждение сделанных прививок.

В частности, на днях в организации "Ашхабад тепло" прошло собрание. На котором руководство потребовало, чтобы все работники в обязательном порядке сделали прививку от гриппа и принесли справку. В противном случае работникам грозит увольнение. Приказали также уволить заболевших работниц четырех котелен, которые попали в больницу.

В штате этой организации около 4 тысяч человек. В настоящее время многие делают прививки от гриппа, другие предпочитают брать справки о сделанной прививке без вакцинации, такая услуга также распространена.

В это время ашхабадские медики совершают обход жилых домов, предлагая населению прививки от гриппа. В случае отказа жители обязаны дать расписку. Многочисленные случаи произошли в течение последних дней в различных частях Ашхабада, в том числе микрорайонах Мир, а также окраинных районах Ашхабада, прикрепленных к столице накануне Азиады.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, медики ходят по домам и делают прививки. Вакцинация осуществляется бесплатно. Люди считают, что это от коронавируса, так как некоторые медики так им и говорят, другие объясняют, что прививка повышает иммунитет.

Напомним, в октябре в Туркменистане была проведена массовая вакцинация населения. По словам врачей от сезонного гриппа. Прививка являлась обязательной, вакцинация проводилась целыми семьями. За отказ - расписка об ознакомлении с уголовной ответственностью. В это время в стране возник черный рынок препаратов, которые продают в качестве средства для предотвращения заражения и лечения COVID-19.

В это время в стране продолжается распространение заболеваемости с симптомами коронавируса и смертность.

"Все чаще от разных знакомых слышу о заболеваниях и смертях. Скончался молодой мужчина 30 лет на Гаудане", - рассказала Азатлыку жительница Ашхабада, говорившая на условиях анонимности.

27 декабря корреспонденты Азатлыка сообщили о нескольких случаях заболевания коронавирусом в учебных заведениях в Ашхабаде. В школе №51 заболели по меньшей мере три ученика. Есть заболевшие в Туркменском государственном институте экономики и управления. В общежитии учебного заведения, где проживают иногородние студенты организован карантин.

Несмотря на продолжающееся распространение заболевания с симптомами COVID-19 руководство Туркменистана продолжает настаивать на отсутствии смертельного вируса в стране.