В аэропорту Шереметьево остаются 500 мигрантов из Узбекистана, которых не пропустили через границу (видео)

В аэропорту Шереметьево остаются 500 мигрантов из Узбекистана, которых не пропустили через границу

CentralAsia (UZ) - В московском аэропорту Шереметьево примерно 500 гражданам Узбекистана было отказано во въезде в Россию. Мигрантам, находящимся в транзитной зоне аэропорта 3-4 дня, было предъявлено обвинение в попытке въезда по поддельным медицинским справкам.

Граждане Узбекистана, которым было отказано во въезде в российскую столицу 29 декабря сообщили, что находятся в транзитной зоне, и у многих нет денег для возвращения на родину. Они также сообщили, что через контрольно-пропускной пункт в Шереметьево пропускали только граждан России и узбекистанцев с разрешениями на временное проживание. По словам очевидца, в аэропорту Шереметьево в настоящее время находятся около 500 граждан Узбекистана.

Мигранты связались с посольством Узбекистана, но пока их проблема не решилась.

Глава представительства Узбекского агентства по внешней трудовой миграции в России Саиднумон Мансуров сказал, что ситуация находится под контролем. Он также сообщил, что узбекские мигранты, которых не пропустили через границу, обвиняются в попытке въезда в Россию по поддельным документам.

"Мы разговаривали с авиакомпанией Nordwind Airlines, которая привезла пассажиров. «Мы не несем ответственности за то, что их не впустили, правила въезда и выезда оглашены заранее», - говорят они. Сейчас мы ищем выход из ситуации. С точки зрения закона - наши граждане на самом деле пытались въехать в Россию по поддельной медицинской справке. Это преступление! Неужели они этого не понимают ?! Они зная это, купили эти справки - кто тут виноват? Мы попросили погранслужбу Шереметьево не привлекать их к ответственности, и мы объяснили ситуацию - они пытаются разобраться. Сейчас мы обсуждаем с авиакомпаниями вопрос о возвращении этих людей в Узбекистан по льготной цене. На данный момент отменено 2 рейса, еще несколько сотен оказались в аналогичном положении. Мы просим их не устраивать скандалы, а правильно оценивать ситуацию», - сказал Саиднумон Мансуров.

По сообщению Агентства по внешней трудовой миграции, узбекские пассажиры, вылетающие в Шереметьево, будут возвращены за счёт самих пассажиров, а бесплатные авиабилеты будут предоставлены лишь некоторым из них, находящимся в тяжёлом состоянии.

Агентство договорилось с администрацией аэропорта об организации горячего питания для граждан Узбекистана, находящихся в терминале.

В связи с распространением коронавируса правительство России запретило иностранцам въезд в страну до 15 января 2021 года. Ограничения на проведение общественных собраний и мероприятий введены и внутри России.