Состоялось обсуждение отчета «Новые технологии и новый курс Монголии»

CentralAsia (MNG) - В Монголии местные компании активизировали усилия по модернизации горнодобывающего оборудования и технологий, используемых при переработке, а также в управлении рудниками, что внесло большой вклад в экономику Монголии.

«Горнодобывающая промышленность Монголии будет способствовать дальнейшему развитию переработки полезных ископаемых в ближайшие годы, что потребует от страны подготовки путем продвижения соответствующих технологий, которые также имеют положительные и социальные последствия», - сказал Золжаргал Жаргалсайхан, исполнительный директор Монгольской угольной ассоциации, во время виртуальной дискуссии, посвященной новым технологиям отчету о новом курсе Монголии.

Совет Монголии по устойчивому развитию и социальной ответственности (Sustainable Development and Social Responsibility - CSS) был выбран для проведения исследования в рамках финансируемого GIZ проекта New Tech, New Deal Project с целью изучения воздействия новых технологий и определения возможностей для продвижения устойчивого развития в горнодобывающем секторе Монголии с помощью технологий.

Команда CSS провела серию консультаций для исследования и опросила около 50 ключевых заинтересованных сторон, представляющих национальные и местные органы власти (в аймаках Өмнөговь и Дорнод), горнодобывающие компании и поставщиков, экспертов по технологиям и вовлечению населения, профессиональную промышленность и трудовые коллективы, местные сообщества, организации гражданского общества, исследовательские и академические учреждения с октября по декабрь 2020 года.

Команда CSS изучила технологическое развитие горнодобывающих компаний, работающих в Монголии, сгруппированных по пяти категориям в зависимости от их размера и формы собственности, включая государственные горнодобывающие предприятия (например, медно-молибденовый рудник Эрдэнэт и угольный разрез Багануур), крупные компании с иностранными инвестиционные (Oyu Tolgoi, Badrakh Energy и др.), крупные (Mongolyn Alt и Energy Resources), средние (горнодобывающая промышленность Bayan Airag и железорудный завод Цахиурт-Овоо) и небольшие частные горнодобывающие компании. Обсуждение отчета «Новые технологии и новый курс Монголии» состоялось 17 декабря с участием государственных и негосударственных представителей, горнодобывающих компаний и поставщиков.





Энхжаргал Энхбат из CSS представила текущие тенденции проникновения новых технологий в горнодобывающий сектор Монголии. Как она представила, современные информационные и коммуникационные технологии, такие как спутниковая съемка, используемая при геологоразведке и планировании горных работ, технологии глобальной системы позиционирования (GPS) и использование дронов, применяются, особенно в горнодобывающих компаниях с иностранными инвестициями.

Золжаргал, который работал советником группы CSS, отметил, что, несмотря на политику правительства по развитию технологий переработки, доля переработки в экспорте горнодобывающей промышленности очень мала. «На рудниках созданы перерабатывающие предприятия, чтобы повысить ценность продукции и производительность. Например, количество угольных концентратов с использованием мокрых или сухих технологий быстро выросло, достигнув более 30 в течение нескольких лет и, как ожидается, будет расти».

Он продолжил, что в крупномасштабных горнодобывающих проектах за последнее десятилетие были внедрены новые технологии с высокой стоимостью и высокой производительностью. «Значительный рост добычи и экспорта угля играет важную роль в этой области. ООО «Ою Толгой», крупнейшая компания по добыче меди и золота в Монголии, также познакомило страну с методами подземной добычи и обработки».

«В результате этой тенденции монголы теперь сами могут управлять тяжелой техникой и механизмами, а компании расширяются, предлагая услуги по техническому обслуживанию и ремонту современного тяжелого оборудования».

«За последнее десятилетие разработка открытых карьеров быстро расширилась, что поставило новые задачи по управлению крупномасштабными операциями по добыче полезных ископаемых за счет совершенствования технологий автоматизации, расширения конвейерных систем для транспортировки в пределах участка рудника и усиления горных стен».

Кристи Дисней Брукнер, исполнительный директор Sustainable Development Strategies Group, была членом-консультантом исследовательской группы. В ходе обсуждения отчета она рассказала, что крупные горнодобывающие компании Монголии, оснащенные передовыми технологиями, развитой инфраструктурой и высококвалифицированными рабочими, вносят свой вклад в повышение производительности горнодобывающего сектора в стране и улучшение управления окружающей средой.

Например, общие эксплуатационные расходы Оюу-Толгой в 2019 году снизились на 5,2 процента по сравнению с предыдущим годом за счет снижения затрат на техническое обслуживание перерабатывающего завода и завершения некоторых крупных инфраструктурных проектов. Благодаря своей технологии сепаратора с подвижным слоем (TBS), программного обеспечения для создания отчетов «легкого производства» и технологии обработки угледобывающая компания Energy Resources LLC смогла повысить свою производительность на 6% и добычу угольной мелочи на 15% при минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Исследование также показывает, что средние и малые компании и государственные шахты сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих для эксплуатации современного оборудования и внедрения передовых технологий, а многие из них не имеют финансовых возможностей для привлечения квалифицированных специалистов. По этой причине в отчете рекомендуется развивать человеческие ресурсы в соответствии с технологическим развитием и предоставлять горнякам необходимые знания и информацию.

Но благодаря новым технологиям открылось больше возможностей для обучения персонала и развития навыков, таких как регулярные тренинги по эксплуатации тяжелой техники, первичная геологическая подготовка и охрана труда и техника безопасности.

Кроме того, согласно исследованию, внедрение усовершенствованных технологий помогает предотвращать несчастные случаи на производстве с меньшим количеством несчастных случаев и травм, связанных с охраной труда и техникой безопасности, в крупных компаниях. С этой стороны, количество несчастных случаев в Оюу-Толгой сократилось вдвое за период с 2015 по 2019 год.





В отчете упоминается, что средняя заработная плата шахтеров на 115% выше, чем в среднем по Монголии, и существует общая тенденция к более высокому спросу на людей, специализирующихся на компьютерах и информационных технологиях.

«Результаты исследования показывают, что технологические достижения в горнодобывающем секторе помогают создавать в этом секторе равные возможности для женщин и мужчин», - сказал Брукнер. «Например, 17% штатных сотрудников рудника компании «Баян Айраг» и 35% от общего числа сотрудников «Оюу-Толгой»- женщины. Доля женщин, занятых в горнодобывающей промышленности по всему миру, в 2019 году составила 15,7%. Одна из заинтересованных сторон компании, с которой мы беседовали, сообщила, что использование женщин в качестве водителей грузовиков и операторов машин может снизить количество несчастных случаев и травм».

Исследовательская группа CSS выявила другие пробелы в горнодобывающей промышленности Монголии, когда необходимо заменить неэффективные и устаревшие технологии. Эксперты, участвовавшие в этом исследовании, подчеркнули, что политические интересы и вмешательство государства в назначение руководителей государственных компаний, управление компаниями и их фондами, а также поставка и закупка горнодобывающего оборудования создают препятствия для технологического прогресса в горнодобывающем секторе.

Несмотря на заявление о государственной политике, направленное на поддержку технологического прогресса при низком воздействии на окружающую среду, нет ни правовой основы для достижения этой цели, ни реального механизма содействия, обеспечивающего управление экологическими и социальными рисками, связанными с новыми технологиями.

Отсутствие финансовых ресурсов ограничивает возможности для исследований и внедрения новых технологий, особенно когда речь идет о средних и мелких шахтах и государственных шахтах. Поскольку у них короткий жизненный цикл и небольшие запасы, небольшие компании, как правило, больше сосредотачиваются на быстрой добыче и дешевых операциях, а не на внедрении новых технологий добычи, что приводит к нарушению режима технологии добычи полезных ископаемых и потере некоторых ресурсов.

Другие насущные проблемы включают сложность интеграции передовых западных технологий с текущими ручными технологиями, используемыми в основном государственными предприятиями, а также проблемы отсутствия инфраструктуры, в частности, недостаточности транспорта и энергоснабжения. Несколько западных производителей, пришедших на смену китайским, открыли офисы и ремонтные мастерские в Монголии.

Однако поставки по-прежнему не хватает, что приводит к длительным задержкам при доступе к деталям, а мощность мастерских по обслуживанию оборудования ограничена. Принимая во внимание это, необходимо поддержать импорт тяжелой техники и оборудования и создать больше филиалов зарубежных производителей оборудования, говорится в сообщении.





Подобно Wagner Asia Equipment LLC, которая поставляет в горнодобывающий сектор Монголии оборудование и технику Caterpillar в соответствии с мировыми стандартами, иностранные поставщики являются основными поставщиками крупномасштабного горнодобывающего оборудования и специализированных инструментов, которые в настоящее время импортируются в Монголию. Они также предоставляют комплексные услуги со вспомогательными запасными частями и получают максимальную прибыль от технологий.

Это мотивирует отечественных поставщиков повышать качество своей продукции и услуг до тех же международных стандартов. Обычно они занимаются поставками широкого спектра сырьевых материалов, таких как известь и цемент, взрывчатые вещества и некоторые мелкие детали, услуги воздушного и наземного транспорта и поставки топлива. Отечественным поставщикам также рекомендуется наращивать свои мощности по снабжению горнодобывающих компаний современным оборудованием, технологиями, техническим обслуживанием и запасными частями.

Установлено, что поставщики из местных сообществ, которые обеспечивают питание и услуги лагеря, а также защитную форму, изучают деловую этику в соответствии с требованиями, установленными горнодобывающими компаниями. В условиях пандемии COVID19 поставщики используют технологии цифровых коммуникаций, чтобы помочь им продавать свою продукцию и вести переписку с горнодобывающими компаниями для ведения своего бизнеса.

Исследование показывает, что местные жители в районе добычи полезных ископаемых обеспокоены воздействием на окружающую среду шахт и заводов. Некоторые заинтересованные стороны сообщества, опрошенные командой CSS, поделились своим разочарованием по поводу того, что горнодобывающие компании могут выбирать технологии из соображений прибыли и производительности, но не уделяют первоочередного внимания здоровью и безопасности населения и защите окружающей среды. И они хотели бы, чтобы компании продвигали технологии для мониторинга и контроля пыли, управления шумовым загрязнением, а также качеством воды и воздуха.

По словам Кристи, постоянно повторяющейся темой было сокращение водных отходов с помощью экологически чистых технологий и улучшение реабилитационных работ в соответствии с международными стандартами с учетом скудных водных ресурсов Монголии и уязвимости к загрязнению воды и почвы. «Тем не менее, есть много примеров того, как горнодобывающие компании используют методы управления водными ресурсами для экономии воды за счет нового установленного оборудования, сбора паводковой воды и повторного использования технологической воды, что является важным технологическим показателем для Монголии, особенно для региона Южной Гоби и других частей страны, где подземные водные ресурсы ценны и требуют тщательного управления».

Еще одна проблема, вызывающая беспокойство у некоторых сообществ, — это плохая информированность горнодобывающих компаний о производстве, деятельности и мониторинге компании, включая изменения в технологиях. Решая эту проблему, например, Оюу-Толгой в настоящее время работает над разработкой приложения «Herder», чтобы выслушивать и реагировать на проблемы сообществ пастухов, и трехстороннего онлайн-форума «Herder-Local Government-Mining Company» для обсуждения и быстрого решения любых проблем, возникающих в местные сообщества.

В заключение в отчете горнодобывающему сектору Монголии рекомендуется внедрять технологические усовершенствования с учетом положительного социального и экологического воздействия, производя продукцию с добавленной стоимостью и поставляя ее на рынки, чтобы ускорить экономическое развитие и повысить конкурентоспособность Монголии.

Проект New Tech, New Deal является партнерством Международного института устойчивого развития (IISD), Межправительственного форума по горнодобывающей промышленности, минералам, металлам и устойчивому развитию (IGF), Колумбийского центра устойчивых инвестиций (CCSI), Mining Shared Value , и канадские инженеры без границ, и финансируется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam menarbeit (GIZ). Окончательный отчет о новых технологиях и новом курсе Монголии будет выпущен в начале 2021 года.

