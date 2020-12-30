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  30 декабря 2020
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Президент Узбекистана провел телефонный разговор с главой Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В среду, 30 декабря, состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга и народы двух стран с наступающим новым 2021 годом.

Главы государств выступили за дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, в том числе портфеля торговых и инвестиционных проектов, углубление кооперации в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики. Важное внимание уделено продолжению тесных контактов регионов, реализации насыщенной программы культурно-гуманитарного обмена.

Президенты также обменялись мнениями по перспективам регионального взаимодействия, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Глава государства пожелал президенту Казахстана успешного председательства в Евразийском экономическом союзе в 2021 году.

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