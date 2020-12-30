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  30 декабря 2020
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Женщина, бросившаяся на рельсы в метро Ташкента, была пьяна, - МВД
Предыстория: В Ташкенте женщина бросилась под колеса поезда в метро. Её удалось спасти (видео)

CentralAsia (UZ) -  В МВД Узбекистана прокомментировали инцидент по поводу бросившейся на рельсы женщиной. Как сообщается, женщина была пьяна и хотела покончить с собой.

Ранее сообщалось, что на станции «Алишера Навои» в метро Ташкента женщина бросилась под поезд. МВД сообщает, что пассажирка была предупреждена персоналом так как, ранее стояла на краю платформы. Несмотря на это, 38-летняя женщина бросилась под встречный поезд.

Сотрудники метрополитена вытащили женщину с рельсов наверх, движение поезда приостановили.

Гражданку подняли на платформу и доставили в отделение полиции, где ей оказали первую помощь. Личность женщины установлена, но качественного расследования не проводилось, так как она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщину доставили в Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи. В диагнозе указали, что у женщины состояние алкогольного опьянения и ушиб мягких тканей коленной области левой ноги.

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