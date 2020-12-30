Президенты Узбекистана и России договорились укреплять отношения союзничества

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем укреплять партнерские отношения между двумя странами, сообщила 30 декабря пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего в торгово-экономической сфере. Дана высокая оценка председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году. Кроме того, подчеркнута важность получения республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Ранее Путин и Мирзиеев обсудили использование российской вакцины от COVID в Узбекистане.