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  30 декабря 2020
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Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом

CentralAsia (TJ) -  Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев поздравили друг друга с наступающим новым годом, сообщили 30 декабря в пресс-службе таджикистанского лидера.

Собеседники пожелали народам Таджикистана и Узбекистана успехов и процветания. Рахмон отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, странам удалось реализовать большинство запланированных инициатив.

Собеседники отметили открытие в Спитаменском районе Таджикистана совместного предприятия «Артель Авесто Электроникс». Совместное таджикистанско-узбекистанское предприятие производит пылесосы и электроводонагреватели. Наряду с производством открыт сервисный центр.

Главы государств также обсудили совместную борьбу против COVID-19.
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