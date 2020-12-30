Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом

CentralAsia (TJ) - Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев поздравили друг друга с наступающим новым годом, сообщили 30 декабря в пресс-службе таджикистанского лидера.

Собеседники пожелали народам Таджикистана и Узбекистана успехов и процветания. Рахмон отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, странам удалось реализовать большинство запланированных инициатив.

Собеседники отметили открытие в Спитаменском районе Таджикистана совместного предприятия «Артель Авесто Электроникс». Совместное таджикистанско-узбекистанское предприятие производит пылесосы и электроводонагреватели. Наряду с производством открыт сервисный центр.

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