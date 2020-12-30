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  30 декабря 2020
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Оставшегося в Туркменистане из-за пандемии российского ребенка вернули родителям в Москву

CentralAsia (TM) -  Российского ребенка, оказавшегося отрезанным от семьи, привезли из Туркменистана в Москву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, из-за пандемии мальчик оказался вдали от родителей, а после смерти бабушки остался один в чужой стране. Его удалось вернуть на родину благодаря активной работе российского МИД, передает Лента.ру.

«Один звонок хорошему человеку привел меня к другому хорошему человеку, и в итоге ребенок был включен в списки, которые были уже закрыты, были проведены переговоры с другим государством по вывозу ребенка, решены еще масса вопросов в считаные дни, и мальчик сейчас дома с родителями!» — написала Кузнецова.

Омбудсмен поблагодарила всех, кто помог ей в этом вопросе. По словам Кузнецовой, в этом году к ней особенно часто обращались люди, желающие помогать детям.

«Это было порой судьбоносным, важным, решающим и всегда — вдохновляющим! Пусть в жизни каждого будет место помощи другим и каждый, кому нужна поддержка, находит ее во время!» — добавила она.

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