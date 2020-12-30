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  30 декабря 2020
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Президент Узбекистана провёл переговоры по телефону с и.о. главы Кыргызстана

CentralAsia (KG) -  Сегодня, 30 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонную беседу с исполняющим обязанности президента Кыргызстана Талантом Мамытовым, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обменялись искренними поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, а также пожеланиями мира, благополучия и дальнейшего процветания двум братским народам.

Талант Мамытов выразил благодарность Мирзиёеву за поддержку и практическую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, включая реализованные проекты по строительству мобильных медицинских центров в регионах Кыргызстана.

Были также обсуждены актуальные вопросы последовательного укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и многопланового партнерства.

Подчеркнута важность продвижения ключевых аспектов двусторонней повестки, прежде всего в сферах торговли, экономики и промышленной кооперации, развития региональных транспортных коридоров.

В завершение беседы Мирзиёев пожелал успешного проведения важных внутриполитических мероприятий в Кыргызстане в начале 2021 года.

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