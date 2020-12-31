Монгольский центр в Австралии «OOGII Edu» помогает уязвимых детям изучить английский язык

CentralAsia (MNG) - Центр «OOGII Edu», который предоставляет стипендии и возможности для участия в программе изучения английского языка для трудолюбивых монгольских детей, испытывающих финансовые затруднения, но желающих учиться.

В Монголии английский язык стал ключом к успеху для современной молодежи и даже детей. Поэтому многие молодые люди хотят выучить английский и получить полное знание этого языка.

А в этом помогает центр «OOGII Edu» базирующий в Австралии. Они выбирают детей искренно желающих овладеть английском, но в финансовой трудности.

Центр «OOGII Edu» известен в Интернете своим обучением и образовательной деятельностью в Австралии, а также обширными курсами английского языка и наставничества. Монголы, живущие и работающие в Австралии и за рубежом, объединяются, чтобы инвестировать в будущее образование Монголии.

Инициатором и создателем этого центра является журналистка и бизнесвумен Н.Оюунцэцэг известная как ООGII.

Она теперь работает на австралийском телеканале и менеджером в австралийской компании «Rack Corp», сфера деятельности которой — технологии и высокоскоростной интернет. Кроме того, девушка — фрилансер, а еще начала свой бизнес. Ее бренд «OOGII», означающий краткий вариант ее имени, становится популярным в Австралии, Японии и ЕС.

Свой бренд девушка создала, чтобы начать производство женской обуви. Новую модель туфель из змеиной кожи на шпильке Н.Оюунцэцэг разработала сама в 2016 году. Сегодня можно с уверенностью сказать, что гламурные туфли, акссесуары и даже дамские кошельки, портмоне, косметички и нижнее белье бренда «OOGII» завоевали сердца молодых модниц Австралии.

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