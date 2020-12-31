[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский центр в Австралии «OOGII Edu» помогает уязвимых детям изучить английский язык

CentralAsia (MNG) -  Центр «OOGII Edu», который предоставляет стипендии и возможности для участия в программе изучения английского языка для трудолюбивых монгольских детей, испытывающих финансовые затруднения, но желающих учиться.

В Монголии английский язык стал ключом к успеху для современной молодежи и даже детей. Поэтому многие молодые люди хотят выучить английский и получить полное знание этого языка.

А в этом помогает центр «OOGII Edu» базирующий в Австралии. Они выбирают детей искренно желающих овладеть английском, но в финансовой трудности.

Центр «OOGII Edu» известен в Интернете своим обучением и образовательной деятельностью в Австралии, а также обширными курсами английского языка и наставничества. Монголы, живущие и работающие в Австралии и за рубежом, объединяются, чтобы инвестировать в будущее образование Монголии.

Инициатором и создателем этого центра является журналистка и бизнесвумен Н.Оюунцэцэг известная как ООGII.

Она теперь работает на австралийском телеканале и менеджером в австралийской компании «Rack Corp», сфера деятельности которой — технологии и высокоскоростной интернет. Кроме того, девушка — фрилансер, а еще начала свой бизнес. Ее бренд «OOGII», означающий краткий вариант ее имени, становится популярным в Австралии, Японии и ЕС.

Свой бренд девушка создала, чтобы начать производство женской обуви. Новую модель туфель из змеиной кожи на шпильке Н.Оюунцэцэг разработала сама в 2016 году. Сегодня можно с уверенностью сказать, что гламурные туфли, акссесуары и даже дамские кошельки, портмоне, косметички и нижнее белье бренда «OOGII» завоевали сердца молодых модниц Австралии.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели еще 79 человек
  • Всемирно известные люди, умершие в 2020 году
  • Монгольский центр в Австралии «OOGII Edu» помогает уязвимых детям изучить английский язык


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com