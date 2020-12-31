Монгольские буддийские монахи организовали кампанию «Забота-2» и раздали подарки 300 семьям

CentralAsia (MNG) - Улан-Баторские буддийские монахи объединились, чтобы запустить благотворительную кампанию «Забота-2».

В прошлый раз они организовали кампанию «Забота-1» и пожертвовали столичной чрезвычайной комиссии более 10 миллионов тугриков (около $ 3515) и другие предметы первой необходимости. На этот раз по случаю 109-й годовщины восстановления национальной свободы и независимости пожертвование было роздано более чем 300 нуждающимся семьям.

В рамках этого мероприятия монахи из Монгольской ассоциации монахов пожертвовали деньги. 28 декабря гуманитарный отряд из 60 монахов на 15 машинах передал более 300 малообеспеченных семей в шести районах столицы мясо, муку, творог и растительное масло на 50 тысяч тугриков.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения