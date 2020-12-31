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  31 декабря 2020
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Дни культуры Внутренней Монголии открыты онлайн

CentralAsia (MNG) -  30 декабря, в рамках онлайн-мероприятия были открыты Дни культуры автономного района Китая Внутренняя Монголия под девизом «Знакомство с Китаем - связь с Монголией».

Мероприятие «Дни культуры», организованное совместно Министерством культуры Монголии, Информационным офисом Государственного совета Китая, посольством Китая в Улан-Баторе и правительством Автономного района Внутренней Монголии, призвано предложить взаимную поддержку людям двух стран в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и написание новой страницы в истории отношений между Монголией и Китаем.

Около 28 мероприятий, таких как музыкальные и танцевальные концерты и выступления ведущих художественных заведений Китая, таких как Шанхайская балетная труппа, фотовыставки, демонстрирующие успех Китая в борьбе с бедностью и росте общества среднего класса, и премьеры фильмов будут транслироваться в режиме онлайн в рамках Дней культуры.

Кроме того, в течение дней для широкой публики будут представлены лучшие культурные и туристические проекты, продукты и современные инновации Китая, а также его культурное наследие и маршруты путешествий по Китаю. Мероприятия Дней культуры будут транслироваться в прямом эфире на веб-странице посольства Китая и на местных новостных сайтах в Монголии.

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