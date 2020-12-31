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  31 декабря 2020
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Монгольские военные, служившие во Французском легионе, исполняли песню на благотворительном телеконцерте. Видео

CentralAsia (MNG) -  Благотворительный концерт звезд монгольских народностей собрал почти миллион долларов.

Благотворительный телеконцерт звезд монгольских народностей по сбору средств для детей при поддержке волонтерской организации «Фонд для детей» организован успешно. В нем приняли участие звезды сцены Монголии, Внутренней Монголии, Калмыкии, Бурятии и даже монгольские легионеры, служившие во французском легионе.

Монгольские военные, служившие во Французском легионе, исполняли песню «Родина» на благотворительном телеконцерте «Монгольская культура — монгольское дитя».


В связи с возобновлением работы «Фонда для детей» был организован онлайн-концерт «Монгольская культура — монгольское дитя» с целью создания первых сбережений. Во время трансляции всего было собрано 2 миллиарда 211 миллионов тугриков (около $775 985). Пожертвовали многие граждане и частные предприятия.

В социалистический период страны супруга Юмжаагийна Цэдэнбала Анастасия Цэдэнбал Филатова посвятила свою жизнь будущему монгольского народа и детей и основала в 1972 году «Фонд для детей». И этот фонд построил ряд детских садов, школ, больниц, детских летних лагерей и свадебных залов в городской и сельской местности.

По инициативе Министерства культуры Монголии «Фонд для детей» возобновил свою деятельность.

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