В Таджикистане число случаев COVID-19 приблизилось к 13,3 тысячам

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 30 декабря 36 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за сутки не выявили, следует из данных портала.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 296 человек, из них выздоровели 12 799 пациентов или 96,3% инфицированных, скончались 90 человек.

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