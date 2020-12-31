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  31 декабря 2020
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В Таджикистане число случаев COVID-19 приблизилось к 13,3 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 30 декабря 36 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за сутки не выявили, следует из данных портала.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 296 человек, из них выздоровели 12 799 пациентов или 96,3% инфицированных, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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