В Таджикистане число случаев COVID-19 приблизилось к 13,3 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:17, 31 декабря 2020
- Просмотров: 363 КыргызчаEnglish
CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 30 декабря 36 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за сутки не выявили, следует из данных портала.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 296 человек, из них выздоровели 12 799 пациентов или 96,3% инфицированных, скончались 90 человек.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения