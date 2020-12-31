На утро 31 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 795 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 31 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 120;

- Атырауская область - 116;

- город Алматы - 87;

- Павлодарская область - 72;

- Северо-Казахстанская область - 59;

- Костанайская область - 58;

- Акмолинская область - 55;

- Алматинская область - 51;

- Восточно-Казахстанская область - 46;

- Карагандинская область - 39;

- Западно-Казахстанская область - 30;

- Мангистауская область - 19;

- Жамбылская область - 15;

- Актюбинская область - 9;

- Кызылординская область - 8;

- Туркестанская область - 6;

- город Шымкент - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 154 720 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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