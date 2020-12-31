На утро 31 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 795 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 31 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 120;
- Атырауская область - 116;
- город Алматы - 87;
- Павлодарская область - 72;
- Северо-Казахстанская область - 59;
- Костанайская область - 58;
- Акмолинская область - 55;
- Алматинская область - 51;
- Восточно-Казахстанская область - 46;
- Карагандинская область - 39;
- Западно-Казахстанская область - 30;
- Мангистауская область - 19;
- Жамбылская область - 15;
- Актюбинская область - 9;
- Кызылординская область - 8;
- Туркестанская область - 6;
- город Шымкент - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 154 720 случаев коронавируса.