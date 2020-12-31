В Монголии за сутки зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 13 597 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 20 новых случаев. Об этом 31 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от коронавируса выздоровели еще 6 пациентов.

Из 20 новых случаев 2 — пассажиры рейса Франкфурт — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1215, из которых 830 вылечились, 375 пациентов находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии

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