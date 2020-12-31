На месторождении «Хармагтай» в Монголии зарегистрировано 53,1 тонны запасов золота

CentralAsia (MNG) - Определены запасы золота в рудном теле «Северный Бургэдэй» специального лицензионного месторождения «Овоот Хяр» на месторождении «Хармагтай», расположенном в сомоне Цогтцэций, аймака Өмнөговь.

Совместная группа монгольских геологов из ГП «Центр геологических исследований» и госкомпании «Erdenes Silver Resource» поделилась, что в рудном теле находится 53,1 тонны золота в запасах.

Детальное геологоразведочное исследование было завершено 30 ноября, и установленный объем запасов золота был рассмотрен Профессиональным советом по минеральным ресурсам и зарегистрирован в качестве государственных запасов.

В отношении оставшихся рудных тел будут продолжены необходимые исследования для увеличения общих запасов месторождения до 60 процентов.

На своем еженедельном заседании 30 декабря Кабмин Монголии согласился продолжить разведку и определить размер запасов золота и других полезных ископаемых за счет государственного бюджета в 2021 году.

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