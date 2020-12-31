За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 744 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 744 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 142 475 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 102;
- Алматы - 17 004;
- Нур-Султан - 16 862;
- Атырауская область - 12 292;
- Карагандинская область - 11 395;
- Западно-Казахстанская область - 8008;
- Северо-Казахстанская область - 7950;
- Павлодарская область - 7566;
- Костанайская область - 7249;
- Шымкент - 5299;
- Акмолинская область - 6225;
- Алматинская область - 5854;
- Жамбылская область - 4700;
- Актюбинская область - 3563;
- Мангистауская область - 3552;
- Туркестанская область - 3531;
- Кызылординская область - 3323.
Коронавирус в Казахстане
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