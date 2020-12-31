За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 744 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 744 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 142 475 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 102;

- Алматы - 17 004;

- Нур-Султан - 16 862;

- Атырауская область - 12 292;

- Карагандинская область - 11 395;

- Западно-Казахстанская область - 8008;

- Северо-Казахстанская область - 7950;

- Павлодарская область - 7566;

- Костанайская область - 7249;

- Шымкент - 5299;

- Акмолинская область - 6225;

- Алматинская область - 5854;

- Жамбылская область - 4700;

- Актюбинская область - 3563;

- Мангистауская область - 3552;

- Туркестанская область - 3531;

- Кызылординская область - 3323.

Коронавирус в Казахстане

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