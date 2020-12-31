В Йемене обстреляны аэропорт и президентский дворец. Есть погибшие

// Reuters

CentralAsia (CA) - В аэропорту города Аден в Йемене прогремел по меньшей мере один взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, более 50 получили ранения.



Как пишет ВВС, взрыв произошел вскоре после приземления самолета с членами только что созданного правительства страны, которые прилетели из Саудовской Аравии.

Как сообщает Euronews, позже произошел взрыв близ президентского дворца, куда после атаки на аэропорт были перевезены министры.



По словам премьер-министра Йемена, члены кабинета не пострадали, а в числе погибших и раненых - сотрудники госслужб и гуманитарных агентств. О причинах взрыва не сообщается, однако источники агентства Reuters сообщают, что в здание терминала попали три артиллерийских снаряда.



Министр информации Йемена заявил, что нападение осуществили повстанцы-хуситы и назвал его «трусливым терактом».



Конфликт в Йемене активизировался в 2015 году, когда коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала операцию против хуситов — военизированной мусульманской группы шиитского толка.



Новое объединенное правительство Йемена было создано в попытке покончить с конфликтом между силами, которых поддерживает Саудовская Аравия, и подразделениями сепаратистского Южного Переходного Совета, который опирается на поддержку Объединенных Арабских Эмиратов.