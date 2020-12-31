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  31 декабря 2020
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В США умер самый известный серийный убийца, жертвами которого стали 90 человек

CentralAsia (CA) -  В возрасте 80 лет умер Сэмюэл Литтл, один из известнейших серийных убийц в истории США. Об этом сообщает Associated Press.

На счету Литтла около 60 подтвержденных убийств, сам он сознался в 90, но по разным причинам не был осужден за них. На протяжении многих лет он отрицал причастность к убийствам, но в 2018 году сознался в них в частных интервью.

Отбывающий пожизненный срок Литтл страдал диабетом и болезнью сердца, в его смерти ничего подозрительного не обнаружили.

В течение примерно 700 часов допросов Литтл предоставил подробности о множестве убийств, которые мог знать только убийца. Он даже предоставил десятки картин и рисунков своих жертв, некоторые с именами, а также такие детали, как год и место убийства.

К моменту своей смерти Литтл признался в убийстве 93 человек в период с 1970 по 2005 год. Большинство убийств произошло во Флориде и Южной Калифорнии.

Почти все жертвы Литтла были женщинами, многие из которых были проститутками и наркоманами.

Местные власти в штатах изначально классифицировали многие смертельные случаи как несчастные случаи, считали, что они умерли от передозировки.

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