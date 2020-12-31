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  31 декабря 2020
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В Сибири нашли останки шерстистого носорога, жившего во времена ледникового периода. Фото

CentralAsia (CA) -  В многолетней мерзлоте Сибири обнаружили останки вымершего шерстистого носорога времен ледникового периода, его светло-коричневая шерсть осталась нетронутой даже спустя примерно 34 000 лет, пишет издание Daily Mail.

Останки, которые на 80% целы и содержат доказательства последней пищи животного, были найдены еще в августе в Абыйском районе Республики Саха.


Они были обнаружены местным жителем Алексеем Савином. В останках имеются различные внутренние органы, включая зубы, часть кишечника и комок жира.

Эксперты полагают, что возраст останков, скорее всего, составляет около 34 000 лет, хотя точный возраст еще не подтвержден.

В прошлом году в этом же регионе были найдены останки двух вымерших детенышей пещерного льва.

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