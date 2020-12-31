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  31 декабря 2020
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Монголка вошла в список в Топ-100 самых красивых лиц 2020 года

CentralAsia (MNG) -  Каждый год TC Candler просит людей по всему миру проголосовать за самые красивые женские лица. Уже подведены итоги и составлен список «Топ-100 самых красивых лиц 2020 года».

Монгольская модель Маралгуа Дашням заняла 92 место в списке самых красивых женских лиц этого года по мнению пользователей. Это первый раз, когда она попала в этот список.

Для выявления победителя и распределения мест был использован особый алгоритм. На итог влияют симметрия лица (50%), голоса людей (30%) и общие стандарты привлекательности (20%), такие как тело, харизма, интеллект, социальная активность и так далее.


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