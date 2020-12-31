В России за сутки коронавирус выявлен у более 27 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 27 747 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 31 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 4164 (15,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 159 297 случаев коронавируса.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 90,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 445 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 663 186 человек.