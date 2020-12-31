Число жертв коронавируса в России превысило 57 тысячи

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 593 человека, следует из данных оперативного штаба.



Так, большинство смертей выявлено в Санкт-Петербурге — 84 и Москве — 73.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 57 019 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,1 млн человек, из них выздоровели 2,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 663 186 пациентов.

