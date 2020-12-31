Число жертв коронавируса в России превысило 57 тысячи
- Азия и мир, общество
- 14:15, 31 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 593 человека, следует из данных оперативного штаба.
Так, большинство смертей выявлено в Санкт-Петербурге — 84 и Москве — 73.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 57 019 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,1 млн человек, из них выздоровели 2,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 663 186 пациентов.