Новый британский тип коронавируса распространяется со скоростью, превзошедшей самые пессимистические модели, известные нам, - премьер-министр Ирландии

CentralAsia (CA) - В канун Рождества в Ирландии подтвердились случаи заражения новым штаммом коронавируса. Несмотря на продолжающиеся исследования этого нового типа, уже совершенно очевидно, что мы имеем дело со штаммом, который распространяется намного быстрее, заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.



По его словам, новый тип коронавируса распространяется со скоростью, которая превзошла самые пессимистические модели, известные нам.



Мартин предупредил, что в связи с этим в стране ожидается угроза перегрузки системы здравоохранения и риск увеличения заболеваемости и смерти среди уязвимых и пожилых слоев населения.



О новой британской мутации коронавируса стало известно в середине декабря. С тех пор о случаях заражения новым штаммом сообщили и другие страны, новый тип охватил не только европу, но и в США, ОАЭ и некоторых азиатских странах зафиксированы случаи заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% более заразным.

