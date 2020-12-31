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  31 декабря 2020
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Новый британский тип коронавируса распространяется со скоростью, превзошедшей самые пессимистические модели, известные нам, - премьер-министр Ирландии

CentralAsia (CA) -  В канун Рождества в Ирландии подтвердились случаи заражения новым штаммом коронавируса. Несмотря на продолжающиеся исследования этого нового типа, уже совершенно очевидно, что мы имеем дело со штаммом, который распространяется намного быстрее, заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

По его словам, новый тип коронавируса распространяется со скоростью, которая превзошла самые пессимистические модели, известные нам.

Мартин предупредил, что в связи с этим в стране ожидается угроза перегрузки системы здравоохранения и риск увеличения заболеваемости и смерти среди уязвимых и пожилых слоев населения.

О новой британской мутации коронавируса стало известно в середине декабря. С тех пор о случаях заражения новым штаммом сообщили и другие страны, новый тип охватил не только европу, но и в США, ОАЭ и некоторых азиатских странах зафиксированы случаи заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% более заразным.

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