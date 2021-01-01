Экономические перспективы Монголии на 2021

CentralAsia (MNG) - Экономика Монголии столкнулась с резкой рецессией во время пандемии COVID-19. Правительство приняло незамедлительные меры по сдерживанию распространения вируса, такие как социальное дистанцирование и закрытие границ. Они оказались успешными, поскольку до середины ноября 2020 года о передаче вируса от сообщества не сообщалось.

Однако экономические издержки были значительными. Падение внешнего и внутреннего спроса привело к сокращению ВВП на 9,7 процента в первой половине года. Неблагоприятные внешние шоки отражаются в обменном курсе и валовых резервах. По сравнению с началом года национальная валюта, тугрика, обесценилась по отношению к доллару США на 4 процента, а валовые международные резервы упали на 700 миллионов долларов США, хотя это в основном связано с тем, что внутренний банк заплатил 500 миллионов долларов США. погашение облигаций.

Значительно ослаблена экономическая политика для поддержания стабильности и защиты наиболее уязвимых. Что касается налогово-бюджетной политики, министерство финансов ввело бюджетные стимулы, эквивалентные 7,2 процента ВВП, включая сокращение взносов на социальное обеспечение, увеличение универсальной программы трансфертов (известной как детские деньги) и расходов на здравоохранение. Согласно бюджету, принятому парламентом, общий бюджетный баланс прогнозируется на уровне –12,5% ВВП в этом году и –5,1% в 2021 году.

Банк Монголии (ЦБM) снизил учетные ставки на 500 базисных пунктов, снизил обязательные резервы на 4,5 процентных пункта, приостановил ограничение отношения обслуживания долга к доходу по потребительским кредитам и предоставил целевое долгосрочное финансирование банковскому сектору. в соответствии с законами о COVID-19. Эти прямые меры политики помогут восстановлению экономики.

Для финансового сектора ЦБ принял временные меры отсрочки, смягчив требования к классификации активов, увеличив сроки погашения потребительских и ипотечных кредитов и реструктурируя бизнес-кредиты в банковском секторе. Эти меры снизили давление на заемщиков и банки.

С тех пор, как в августе в горнодобывающем секторе началось восстановление, в экономике появились многообещающие признаки восстановления. Экспорт резко увеличился в последние месяцы благодаря высокому уровню поставок угля в Китай. Производство золота резко увеличилось с открытием нового рудника и высокими мировыми ценами.

Однако внутренняя вспышка COVID-19, начавшаяся в ноябре, задержала дальнейшее восстановление экономики и увеличила неопределенность, но базовые экономические перспективы остаются благоприятными. В ЦБ прогнозируется сокращение на 5,4 процента к 2020 году и расширение на 6 процентов к 2021 году. Инфляция остается низкой и ниже целевого уровня на 2020 год и, вероятно, стабилизируется около целевого уровня в 6 процентов в 2021 году.

Восстановление отражает растущий спрос на уголь и медь со стороны Китая, ослабление денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и положительное воздействие горнодобывающего сектора на транспортный и торговый секторы. Но в краткосрочной перспективе все еще существуют значительные риски ухудшения ситуации из-за кредитного кризиса в банковском секторе, продолжающихся внутренних карантинных мер и неопределенности во внешней среде, а именно в спросе на сырье и ценах.

Хотя Монголия успешно справилась с двумя давними рисками — продлением своих краткосрочных обязательств по суверенному долгу и исключением из серого списка Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), — проблемы для экономики остаются.

Во-первых, несмотря на высокий государственный долг, составляющий около 70 процентов ВВП, более 90 процентов которого номинировано в иностранной валюте, правительство реализовало щедрый пакет стимулов. Но пакет плохо ориентирован с небольшим оценочным множителем, поэтому существует постоянная проблема, как повысить эффективность политики при ограниченном фискальном пространстве.

Во-вторых, высокий общий внешний долг экономики (220 процентов ВВП), постоянный дефицит счета текущих операций (около 15 процентов ВВП ежегодно) и ограниченные валовые резервы (эквивалент 8 месяцев импорта товаров) делают ее уязвимой к изменениям во внешней среде. Властям необходимо повысить суверенный кредитный рейтинг страны и поддержать доверие глобальных инвесторов, чтобы успешно пролонгировать еврооблигации с погашением в 2022–2026 годах.

В-третьих, продолжающийся кредитный кризис и высокий уровень неработающих кредитов могут еще больше ослабить финансовое посредничество и здоровье банковского сектора. Слабый в финансовом отношении банковский сектор с недостаточным капиталом может отрицательно сказаться на восстановлении и стабилизации экономики.

В-четвертых, правительству необходимо повысить устойчивость экономики за счет усиления политической дисциплины, увеличения валовых резервов и возможностей для бюджета, а также поддержания сотрудничества с донорами, глобальными инвесторами и международными финансовыми учреждениями. Бюджетная дисциплина станет важным фактором выхода экономики из рецессии.

В целом, несмотря на вызовы 2020 года, экономические перспективы Монголии в среднесрочной перспективе выглядят относительно радужными, учитывая ее неиспользованные природные богатства и крупного и быстрорастущего соседа, способного поглощать ее экспорт.

источник: eastasiaforum.org. автор: Ган-Очир Доожав - главный экономист и член Совета директоров Банка Монголии.

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