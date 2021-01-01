Пусть монголы будут счастливы и процветают под властью Вечного Синего Неба, - президент Х.Баттулга (видео)

Пусть монголы будут счастливы и процветают под властью Вечного Синего Неба, - президент Х.Баттулга

CentralAsia (MNG) - Новогоднее обращение президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.

Уважаемые граждане Монголии, потомки великих предков, и монголы, наша плоть и кровь, разбросанные по всей земле!

Мы снова встречаемся сегодня за несколько минут до наступления Нового года. 2021 год приближается ко всем монголам, неся с собой надежду и надежды на будущее.

Уходящий 2020 год прошел в разгар усилий по преодолению вызовов, с которыми столкнулась глобальная пандемия. Двадцатый год третьего тысячелетия преподал нам бесценный урок любви к нашей планете, заботы друг о друге как человечества и осознания ценностей единства и честности.

Эти трудные времена продемонстрировали неизбежную необходимость проведения правительством Монголии своевременной политики для повышения уровня жизни, целостности и экономической независимости.

В преддверии наступающего года, чтобы идти в ногу с международной практикой по продвижению средств к существованию, национальным производителям и предприятиям и сохранить рабочие места в эти трудные времена, я, как президент Монголии, еще раз выдвинул предложение о распределении ваучеров на 1 млн тугриков для населения на приобретение товаров отечественного производства.

Последние три года юрисдикция успешно занимается делами о секретных офшорных счетах олигархов. Как вы все знаете, с тех пор, как я вступил в должность, я потребовал независимости юрисдикции.

В борьбе за защиту справедливости сотрудники судебных органов и правоохранительных органов лояльно соблюдают свои обязанности перед обществом, народом. Например, начали разворачиваться расследования по делам о должностных преступлениях, то есть преступлениях, связанных с хищением возможностей у простых граждан и хищением государственной и общественной собственности.

Это часть моей борьбы за восстановление справедливости и за предоставление гражданам возможности извлекать равные выгоды из национального богатства, как это предусмотрено Конституцией.

Однако эта борьба продолжается, несмотря на бурю трудностей.

Справедливое распределение богатства не может ограничиваться одним или двумя случаями. Напротив, это должно осуществляться посредством устойчивой политики с принципом, который гласит, что «рабочее место — лучшее благосостояние».

Граждане Монголии — корень монгольской государственности.

Пусть 2021 год принесет миру мир и здоровье, счастье и душевное равновесие, а главное — справедливость нашему народу!

Пусть монголы будут счастливы и процветают под властью Вечного Синего Неба!







Коронавирус в Монголии

Карта распространения