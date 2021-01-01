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  1 января 2021
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В Монголии за сутки от COVID-19 выздоровели еще 7 пациентов

CentralAsia (MNG) -  За последние сутки в Монголии от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 7 человек.

За прошедшие сутки в Монголии проведено 17 764 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 5 новых случаев. Об этом 1 января 2021 года на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 7 пациентов.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1220, из которых 837 вылечились, 373 пациента находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии
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