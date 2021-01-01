В Мавритании желающие выйти замуж должны весить более 60 килограммов, - Milliyet

CentralAsia (CA) - Ожирение, которое сегодня рассматривается как одна из самых серьезных медицинских проблем в мире, в этой стране считается показателем красоты и статуса. В Мавритании, маленькой стране Западной Африки, уже много лет соблюдается одна из интереснейших в мире традиций, пишет турецкое издание Milliyet.



Проблема ожирения является одной из крупнейших для многих стран мира, но только не для Мавритании, расположенной в Западной Африке.

В этой стране худые женщины считаются некрасивыми и бедными. Чтобы найти мужа, выйти замуж и обладать статусом, нужно иметь внушительный вес.

Семьи делают все возможное, чтобы юные представительницы прекрасного пола по мере приближения брачного возраста были «в теле». Молодые девушки, которые готовятся к замужеству, получают большое количество калорий, употребляя много козьего молока, хлеба с оливковым маслом, козьего мяса, а иногда обедая два раза в день.

Юные леди, сознательно делающие себя тучными, пытаются набрать вес и войти в число «красивых» женщин страны. Такое сознательное ожирение также называется понятием «гаваж», которым обозначают принудительный откорм уток.

В Мавритании, одной из беднейших стран мира в Западной Африке, существует серьезная проблема с продовольствием. При этом около 20% женщин Мавритании страдают ожирением, и более половины имеют избыточный вес.

А среди мужской половины страны лишь около 4% страдают ожирением и 20% имеют лишний вес. Мужчины, живущие в Мавритании, тоже говорят, что полные женщины красивы и именно таких они предпочитают брать в жены.

В этих условиях в семье зачастую прибегают к насильственному кормлению девушек по мере достижения ими брачного возраста, чтобы подогнать их под мавританские стандарты красоты.

В Мавритании не просто продолжают эту традицию, но даже в наказание ломают пальцы ног тем, кто отказывается столько есть.

Корреспондент американского канала «HBO» после двух дней пребывания в этом месте вернулась на родину с дополнительными десятью килограммами веса. Считается, что женщины, которые весят менее 60 килограммов, так бедны, что не могут позволить себе достаточное пропитание. Конечно же, с таким весом они не могут выйти замуж и становятся изгоями.

Хотя сами девушки, которых насильно заставляют есть для дальнейшего замужества, говорят, что это пытка и они не станут делать того же со своими детьми, большинство семей не желают отказываться от этой традиции.

Перевод ИноСМИ