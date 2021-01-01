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  1 января 2021
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Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом (видео)

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом.

«Все мы знаем, насколько нелегким был 2020 год для всего мира, в том числе для нашей страны. Пандемия коронавируса, глобальный кризис стали серьезным испытанием для человечества», — отметил глава государства.

«Несмотря на сложную ситуацию, благодаря самоотверженному труду нашего народа в стране осуществлены огромные преобразования во всех сферах», — сказал он.

В 2021 году, объявленном Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, «мы последовательно продолжим начатые масштабные реформы в экономической и социальной сферах», отметил президент.

Главной задачей, по его словам, останется укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия, атмосферы взаимного уважения и поддержки.

«Особое значение мы будем придавать повышению благосостояния и усилению социальной защиты населения. В центре нашего внимания будут находиться вопросы обеспечения жизненных интересов молодежи, женщин и людей старшего поколения. На новый уровень мы поднимем работу по охране здоровья населения, утверждению в обществе здорового образа жизни», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Одним словом, будет последовательно продолжена огромная созидательная работа по строительству нового Узбекистана», — подчеркнул глава государства.

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