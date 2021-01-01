Мир встречает 2021 год в масках и почти без толп. Фото

CentralAsia (CA) - Мир встречает начало 2021 года, но вечер 31 декабря в большинстве городов мира сегодня выглядит совсем не так, как обычно. Из-за пандемии коронавируса массовые празднества отменены, а в некоторых странах, где действуют жесткие карантинные ограничения, людям было предписано отказаться от шумных компаний.

В тех местах, где праздновать приход Нового года разрешили, жители должны были носить маски и соблюдать необходимые предосторожности.

Би-би-си собрала фотографии того, как выглядел этот необычный Новый год по всему миру.

В Лондоне традиционный новогодний фейерверк на колесе обозрения "London Eye" отменили. Вместо него в телеэфире Би-би-си продемонстрировали фейерверки и лазерное шоу на нескольких достопримечательностях британской столицы. При этом 300 дронов рисовали в небе различные фигуры, символизирующие события 2020 года, в том числе борьбу с Covid-19 и "Black Lives Matter" - движение против полицейского насилия в отношении чернокожих.

Цифры "2021" были "нарисованы" в небе при помощи дронов

В Париже власти направили на улицы тысячи полицейских, чтобы предотвратить массовые празднества. Вместо обычных торжеств пионер электронной музыки Жан-Мишель Жар организовал виртуальный концерт в соборе Парижской Богоматери, воссозданном при помощи компьютерной графики.

В Токио люди пришли в храм Канда, чтобы помолиться. Из-за пандемии число верующих, которым было разрешено поклониться святыне, было сокращено.

В Китайском городе Ухань, где год назад впервые был обнаружен новый коронавирус, жители пришли в центр в праздничных костюмах с воздушными шарами, чтобы встретить Новый год.

В Тайване традиционные фейерверки, ознаменовавшие начало 2021 года, прошли при меньшем скоплении людей, чем обычно: людей призывали наблюдать за ними в интернете. Вместе с тем, в центре Тайбэя все же собралось немало зрителей.

В Южной Корее многие семьи ограничили торжества праздничным ужином в кругу семьи.

На Филиппинах люди собрались в парке Манилы, чтобы посмотреть фейерверк. Власти призвали жителей не собираться большими группами.

В Гонконге люди пришли к бухте Виктория, чтобы встретить приход Нового года.

Жители Екатеринбурга отметили праздник на площади 1905 года, не испугавшись мороза.

В ОАЭ эмират Рас-эль-Хайма устроил грандиозный фейерверк.

В Дубае приход Нового года отметили салютом на самом высоком здании в мире - Бурдж-Халифе.