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  1 января 2021
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Мир встречает 2021 год в масках и почти без толп. Фото

CentralAsia (CA) -  Мир встречает начало 2021 года, но вечер 31 декабря в большинстве городов мира сегодня выглядит совсем не так, как обычно. Из-за пандемии коронавируса массовые празднества отменены, а в некоторых странах, где действуют жесткие карантинные ограничения, людям было предписано отказаться от шумных компаний.

В тех местах, где праздновать приход Нового года разрешили, жители должны были носить маски и соблюдать необходимые предосторожности.

Би-би-си собрала фотографии того, как выглядел этот необычный Новый год по всему миру.

В Лондоне традиционный новогодний фейерверк на колесе обозрения "London Eye" отменили. Вместо него в телеэфире Би-би-си продемонстрировали фейерверки и лазерное шоу на нескольких достопримечательностях британской столицы. При этом 300 дронов рисовали в небе различные фигуры, символизирующие события 2020 года, в том числе борьбу с Covid-19 и "Black Lives Matter" - движение против полицейского насилия в отношении чернокожих.

_116319407_london_pa Цифры "2021" были "нарисованы" в небе при помощи дронов

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В Париже власти направили на улицы тысячи полицейских, чтобы предотвратить массовые празднества. Вместо обычных торжеств пионер электронной музыки Жан-Мишель Жар организовал виртуальный концерт в соборе Парижской Богоматери, воссозданном при помощи компьютерной графики.

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В Токио люди пришли в храм Канда, чтобы помолиться. Из-за пандемии число верующих, которым было разрешено поклониться святыне, было сокращено.

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В Китайском городе Ухань, где год назад впервые был обнаружен новый коронавирус, жители пришли в центр в праздничных костюмах с воздушными шарами, чтобы встретить Новый год.

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В Тайване традиционные фейерверки, ознаменовавшие начало 2021 года, прошли при меньшем скоплении людей, чем обычно: людей призывали наблюдать за ними в интернете. Вместе с тем, в центре Тайбэя все же собралось немало зрителей.

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В Южной Корее многие семьи ограничили торжества праздничным ужином в кругу семьи.

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На Филиппинах люди собрались в парке Манилы, чтобы посмотреть фейерверк. Власти призвали жителей не собираться большими группами.

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В Гонконге люди пришли к бухте Виктория, чтобы встретить приход Нового года.

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Жители Екатеринбурга отметили праздник на площади 1905 года, не испугавшись мороза.

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В ОАЭ эмират Рас-эль-Хайма устроил грандиозный фейерверк.

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В Дубае приход Нового года отметили салютом на самом высоком здании в мире - Бурдж-Халифе.

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