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  1 января 2021
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Новогоднее обращение президента Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым, 2021 годом.

"Дорогие соотечественники, через несколько минут мы встретим Новый год.

2020 год запомнится нам как время тяжелых испытаний и драматических событий. Общими усилиями мы смогли уберечь экономику от глубокого падения, сохранив созидательный потенциал в производстве, сельском хозяйстве, бизнесе.

Мы выстояли перед напором новых вызовов. Проявили стойкость и солидарность. В сложнейших условиях решали не только повседневные задачи, но и обеспечивали поступательное развитие страны. Поэтому наш народ по праву может гордиться своими достижениями в этом непростом году.

Мы вступаем не просто в очередной новый год, мы, по сути, входим в новый мир, в новую эпоху. Несмотря на все трудности, мы уверенно смотрим в будущее и пойдем вперед.

Хочу обратиться ко всем гражданам нашей родины. Пандемия коронавируса, к сожалению, не позволила некоторым из вас проводить уходящий год в праздничной атмосфере. Но я уверен, что уже в скором времени все мы, как и прежде, вновь ощутим радость живого общения друг с другом, с родными и друзьями.

От всей души желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царит согласие, достаток и веселье. Берегите друг друга, заботьтесь о близких.

Отдельные поздравления хочу адресовать тем, кто сейчас находится на службе и боевом посту. Народ ценит ваш труд. Мы встречаем 2021 год с большими надеждами. Это естественно. Каждый из нас верит, что в его судьбе и в жизни всей страны произойдут перемены к лучшему. Пусть все наши желания исполнятся и Казахстан станет еще сильнее", - сказал президент.

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