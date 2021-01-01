Самым богатым человеком Азии назван владелец компаний по производству вакцин

CentralAsia (CA) - Появился новый богатейший человек Азии, передает Republic World.

Владелец компаний по производству бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань возглавил список богатейших людей в Азии. Согласно "Индексу миллиардеров" Bloomberg, он обогнал самого богатого бизнесмена в Индии Мукеша Амбани и основателя Alibaba Джека Ма.

Капитал Шаньшаня в этом году вырос до 77,8 миллиарда долларов. В итоге китайский бизнесмен оказался на 11-й строчке среди богатейших людей на планете и вошел в историю с одним из самых быстрых накоплений.

Этому способствовало первичное размещение акций двух его компаний - Nongfu Spring, производящей бутилированную воду и напитки, и фармацевтической Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, производителя вакцины от гепатита и тестов на выявление COVID-19.

В начале сентября Nongfu Spring провела IPO на Гонконгской фондовой бирже и вошла в тройку самых богатых компаний в Китае. Акции фирмы взлетели в цене более чем в 14 раз с момента получения листинга в Шанхае. Шаньшань известен в деловых кругах Китая как "одинокий волк", потому что не вмешивается в политику и не состоит в крупных бизнес-объединениях.

Ранее Джек Ма был самым богатым человеком Азии, однако за день потерял несколько миллиардов долларов после критики работы банков.