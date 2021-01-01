Эмомали Рахмон поздравил граждан Таджикистана с Новым годом

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил граждан республики с праздником. Новогоднее поздравление опубликовано на сайте президента.

Дорогие соотечественники!

В эти минуты, когда наступает Новый 2021 год, сердечно поздравляю весь славный народ страны и соотечественников за рубежом, желаю каждому жителю Таджикистана, прежде всего, крепкого здоровья и благоденствия, спокойной, благополучной жизни, счастья и радушия.

Уходящий 2020 год в историю человечества войдет как один из самых тяжелых во всех смыслах этого слова.

Напомним, что по причине стремительной пандемии коронавируса в странах мира лишилось жизни более 1 миллиона 600 тысяч человек, а мировая экономика понесла тяжелый урон.

Несмотря на отрицательное влияние внешних факторов, особенно распространение инфекционного заболевания коронавируса, что привело к значительному снижению роста мировой экономики, в том числе в Таджикистане, в результате своевременно осуществленных Правительством страны мер устойчивое развитие национальной экономики в целом было обеспечено, а в жизни общества и в различных сферах экономики продолжились положительные сдвиги и изменения.

Благодаря этому 2020 год, невзирая на множество проблем и вызовов, в новейшей истории нашей страны будет вписан как период самоотверженного труда и небывалого расширения работ по благоустройству и созиданию во имя процветания нашей любимой Родины.

В этот период при поддержке патриотически настроенного народа страны и благодаря инициативам щедрой души предпринимателей в жизнь были претворены многие созидательные планы.

В 2020 году Правительство страны мобилизовало все имеющиеся ресурсы на создание благоприятных условий для достойной жизни граждан.

В том числе для решения проблем в социальных сферах, в науке и образовании, культуре и здравоохранении, задач женщин и молодежи, для поддержки уязвимых слоев общества, воспитания подростков и молодежи в духе патриотизма и национального самосознания, а также создания новых рабочих мест был осуществлен ряд конкретных мер.

Наряду с этим хочу подчеркнуть один важный вопрос: хотя инфекционное заболевание – коронавирус в нашей стране почти сошло на нет, мы и в дальнейшем должны сохранять бдительность и быть начеку, не предаваться беспечности и халатности, должны четко соблюдать рекомендации врачей и специалистов, правила личной и общественной гигиены.

Потому что рост заболеваемости людей этой болезнью в некоторых странах мира принимает новый оборот.

Дорогие соотечественники!

Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности двух важных политических мероприятий – выборов депутатов Маджлиси намояндагон, местных маджлисов народных депутатов и выборы Президента страны – является ясным, убедительным и веским доказательством прочности мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства, повсеместного утверждения политической и правовой культуры граждан нашей республики и может быть признано как великое достижение политической системы независимого Таджикистана.

Празднования 5500-летия древнего городища Саразм и 700-летнего юбилея выдающегося сына нации, с честью и гордостью дошедшего до нас через тысячелетия, – Камола Худжанди, которые состоялись по решению авторитетной международной организации ЮНЕСКО, могут быть расценены как важное достижение нашего народа в 2020 году в направлении почитания исторических и культурных ценностей, доставшихся нам от славных предков.

Также проведение с широким и активным участием представителей различных слов общества ряда массовых мероприятий, таких как «Мудрости зари сиянье…», «Таджикистан – Родина любимая моя», является добрым и запоминающимся событием и явлением 2020 года.

Целью инициатив руководства государства является повышение уровня грамотности и просвещенности членов общества, прежде всего, подростков и молодежи, воспитание у них чувства патриотизма, национального самосознания, уважения к древнему языку, истории и культуре таджиков, расширение научно-технического мировоззрения и развитие естественных и точных наук.

Пользуясь случаем, я поздравляю и воздаю должное всем участникам этих мероприятий, особенно победителям конкурсов, и не сомневаюсь, что они и в дальнейшем будут активными и инициативными во всех сферах научной и культурной жизни страны.

Необходимо, чтобы и в 2021, и последующих годах подобные мероприятия и конкурсы также проводились с высоким чувством ответственности, большей подготовленностью и с привлечением как можно большего числа участников.

В Новом 2021 году мы отметим великий и священный для каждого жителя праздник – 30-летие Государственной независимости нашей любимой страны, я уверен, что наш патриотически настроенный и всегда устремленный на созидательное творение народ со значительными достижениями встретит эту историческую и судьбоносную для таджикского государства дату.

Согласно анализу специалистов, экспертов ведущих международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, 2021 год будет в масштабах планеты одним из тяжелейших годов с точки зрения продовольственной безопасности за последние 100 лет.

Вдобавок к этому более 270 миллионов людей в десятках стран в результате острого экономического и финансового кризиса, стремительного упадка производства, невиданного роста безработицы, дефицита пищевых продуктов и повышения цен столкнутся с голодом и нищетой.

Это нас побуждает к тому, чтобы мы уже сейчас начали всесторонние подготовительные работы по весеннему севу, рациональному и плодотворному использованию каждой пяди пахотных земель, в том числе приусадебных и президентских участков, необходимо придавать первостепенное значение вопросу использования качественных семян для максимально большего производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах.

Достойно отметить, что сегодня жители страны ощущают и осознают итоги обращения Главы государства в апреле 2020 года по увеличению площадей под сев картофеля, зерновых культур и ускорению повторного сева.

С учетом упомянутых проблем относительно продовольствия мы и в 2021 году должны продолжать эту работу, трудиться с большей самоотверженностью с тем, чтобы не допустить дефицита продукции и роста цен на потребительском рынке. Это необходимо для того, чтобы народ Таджикистана избежал нехватки продуктов и последствий, связанных с этим.

Также необходимо, чтобы каждая семья самым серьезным образом относилась к вопросу экономии и бережливости во всех сферах жизни, прежде всего, экономного использования электроэнергии, пищевых продуктов и категоричного соблюдения Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Нашим дорогим соотечественникам следует помнить о том, что по причине роста населения, регулярного увеличения количества социальных учреждений, производственных предприятий и цехов потребность в электроэнергии также стремительно растет.

Принимая во внимание это, я еще раз обращаюсь ко всем жителям Таджикистана: если мы хотим перезимовать без проблем и трудностей, чтобы не возникала необходимость ограничения подачи электроэнергии, каждая семья, каждая организация и учреждение, каждое предприятие и цех, несмотря от формы собственности, должны придавать первостепенное значение бережливому и рациональному использованию электроэнергии в зимний период.

В этих условиях каждый патриотически настроенный житель страны и неравнодушный к ее судьбам член общества должен все свои силы и возможности с чувством высокой ответственности мобилизовать для предотвращения последствий тяжелого мирового экономического и финансового кризиса, обеспечения устойчивого развития нашего независимого Таджикистана, повышения имиджа и авторитета нашей любимой страны на международной арене.

Необходимо, чтобы каждый любящий Родину гражданин, каждая семья, весь народ вносили свой вклад в работы по благоустройству и созиданию, запланированные в рамках празднования священного национального праздника – 30-летия Государственной независимости. Помните, что каждая семья в первую очередь обязана благоустраивать и содержать в чистоте и опрятности свои дома и жилища, улицы и места проживания.

Таджикский народ, во все времена и ныне стремящийся к созиданию и благоустройству, всегда с надеждой на новые добрые свершения, с оптимизмом смотрит в будущее, и поэтому я с уверенностью заявляю, что мы сплоченно и самоотверженно будем трудиться во имя большего процветания нашей любимой Родины, повышения и улучшения уровня и качества жизни народа, обеспечения счастливой жизни граждан страны и устойчивыми шагами пойдем по пути достижения новых успехов и покорения еще больших высот.

С уверенностью заявляю, что и в новом году, несмотря на отрицательное влияние внешних факторов, славный народ Таджикистана все свои силы, устремления и возможности направит на дальнейшее благоустройство нашей любимой Родины, улучшение и повышение уровня и качества жизни, продвижение и развитие нашего независимого государства.

Надеюсь, что Новый 2021 год, год великого национального праздника, станет периодом самоотверженного труда и устремлений, верного служения каждого гражданина Родине и государству, годом укрепления достижений, ставших возможными в период независимости, годом укрепления столпов суверенной государственности, национального единства и стабильности в обществе.

Еще раз от всей души поздравляю всех, всегда отличающихся чувством любви к Родине и твердой непоколебимой волей, всех наших соотечественников за рубежом с наступлением Нового 2021 года и желаю каждому счастливой жизни, удач, изобилия в жизни, а нашему любимому Таджикистану - светлого, благоустроенного и мирного будущего.

С Новым годом, дорогие соотечественники!

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