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  1 января 2021
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В Узбекистан доставлен новый самолет Airbus A320 Neo

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways получила новый самолет Airbus A320 Neo. Об этом сообщает посольство Франции в Узбекистане.

«Под занавес уходящего года к нам прибыл новогодний подарок от Airbus. Новенький A320 Neo только что совершил посадку в Ташкентском аэропорту», - отмечает дипмиссия Франции.

Это будет уже 12-й Airbus в флоте компании и 3-й по счету Neo.

Самолёт оборудован эконом классом на 138 мест и бизнес классом на 12 мест. Также на борту имеется современный комплекс мультимедиа систем и интернета.

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