ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного применения

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

ВОЗ отмечает, что это первая вакцина, внесенная в данный список с начала вспышки COVID-19. Соответствующее решение было принято на основе ее анализа, показавшего, что она «соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ, и что преимущества использования вакцины для борьбы с COVID-19 компенсируют потенциальные риски».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что события уходящего года и пандемия коронавируса преподнесли миру множество важных уроков, которые необходимо усвоить к 2021 году. По его словам, 2020 год показал, что правительства должны увеличить инвестиции в здравоохранение. Для начала необходимо обеспечить доступ всех граждан к вакцинам от коронавируса. Кроме того, политики должны убедиться, что системы здравоохранения полностью подготовлены к следующей пандемии, которая неизбежна, отметил глава ВОЗ.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.